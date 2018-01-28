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Узбекские милиционеры

В Сурхандарьинской области назначены 6 начальников РУВД

AP Photo / Mikhail Metzel
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (145)
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В Сурхандарьинской области Узбекистана произведены назначения на ключевые должности в РУВД и УВД

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. После посещения президентом Сурхандарьинской области в шести районах назначены новые начальники РУВД, а также начальник управления УВД. Об этом сообщает UzNews.uz.

Так, подполковник Сатторов Шеркузи Султонович занял должность начальника управления уголовного розыска Сурхандарьинской области.

Начальником Термезского района области назначен подполковник Омонтураев Мухиддин Шотураевич.

Сотрудник милиции. Архивное фото
© Sputnik/Виктор Толочко
В МВД Узбекистана – новые назначения
Подполковник Абдиев Шерали Журабоевич стал начальником РУВД Кизирикского района.

Должность начальника РУВД Музрабадского района занял Турсунов Бахром Бобохонович.

Подполковник Юсупов Илхом Элмуродович возглавил РУВД Денауского района.

Майор Мусурмонов Шавкат Нормейлиевич занял должность начальника Шурчинского района области.

Начальником РУВД Шерабадского района стал Майор Кенжаев Даврон Турсунович.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (145)
Теги:
Сурхандарьинская область, Узбекистан, Отставки и назначения



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