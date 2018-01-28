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Города мира. Валенсия

Самарканд и Валенсия станут городами-побратимами уже в этом году

© Sputnik/ Александр Вильф
Политика
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Хоким Самарканда Фуркат Рахимов в ходе своего пребывания в Испании посетил Валенсию, чтобы изучить опыт развития туристической сферы в регионе

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Самарканд и Валенсия станут городами-побратимами, сообщает ИА "Жахон".

Предварительная договоренность о подписании Протокола по установлению побратимских связей между Валенсией и Самаркандом в первой половине 2018 года была достигнута во время посещения хокимом Самарканда Фуркатом Рахимовым Испании.

Стороны договорились также провести крупное культурно-туристическое мероприятие "Дни Самарканда в Валенсии".

Отметим, что Фуркат Рахимов находился в Испании с тем, чтобы изучить опыт Валенсии в развитии туристической сферы и других отраслей экономики региона.

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МИД Узбекистана
Узбекистан и Испания заключили меморандум о сотрудничестве в экономике
Автономное сообщество Валенсия — один из самых древних регионов Испании.

Ключевую роль в экономике провинции играет туристический сектор, составляющий около 15% в ее структуре. В отрасли занято более 15% всех трудоспособных жителей автономного сообщества.

В последние годы туризм превратился в двигатель экономического развития данного региона.

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Теги:
Испания, Узбекистан, Политика



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    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

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    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

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