Делегация Узбекистана обсудила региональную безопасность в Душанбе

В заседании диалога приняли участие делегации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Японии

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В пятницу, 26 января, делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем министра иностранных дел Саидикрамом Ниязходжаевым приняла участие в 12-м совещании старших должностных лиц Диалога "Центральная Азия + Япония" в Душанбе (Таджикистан).

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Стороны, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в данном формате в области транспорта и логистики, туризма.

Кроме того, они делегации обменялись мнениями по взаимодействию в обеспечении региональной безопасности, а также рассмотрели дальнейшие практические шаги по развитию сотрудничества в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония".