Узбекистан запустит собственный искусственный спутник Земли

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Узбекистан планирует запустить собственный искусственный спутник Земли.

Об этом заявил министр инновационного развития республики Иброхим Абдурахманов на заседании Международного пресс-клуба.

© Sputnik/ Сергей Мамонтов Назад в будущее, или Как Узбекистан заново встает на крыло

По его словам, запуск состоится в "ближайшее время". При этом он не уточнил, кем будет произведен аппарат.

Министр подчеркнул, что запуск спутника положительно повлияет на развитие телевидения и интернета.

"Узбекистан растерял все свои разработки в аэрокосмической отрасли. В течение 25 лет не проводилось никакой работы. Сейчас прорабатываются стратегические планы, одним из них является запуск в ближайшее время искусственного спутника", — сказал Абдурахманов.

Отметим, что о необходимости создания аэрокосмической отрасли говорил президент Узбекистана, выступая перед парламентариями в прошлом году.

В рамках реформ планируется разработка стратегии формирования аэрокосмической промышленности, а также утверждение государственной программы действий, направленной на формирование материальной и научной баз, подготовку и привлечение иностранных инвестиций в новое направление экономики страны.