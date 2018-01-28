Узбекистан запустит собственный искусственный спутник Земли

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Узбекистан планирует запустить собственный искусственный спутник Земли.
Об этом заявил министр инновационного развития республики Иброхим Абдурахманов на заседании Международного пресс-клуба.
Министр подчеркнул, что запуск спутника положительно повлияет на развитие телевидения и интернета.
"Узбекистан растерял все свои разработки в аэрокосмической отрасли. В течение 25 лет не проводилось никакой работы. Сейчас прорабатываются стратегические планы, одним из них является запуск в ближайшее время искусственного спутника", — сказал Абдурахманов.
Отметим, что о необходимости создания аэрокосмической отрасли говорил президент Узбекистана, выступая перед парламентариями в прошлом году.
В рамках реформ планируется разработка стратегии формирования аэрокосмической промышленности, а также утверждение государственной программы действий, направленной на формирование материальной и научной баз, подготовку и привлечение иностранных инвестиций в новое направление экономики страны.