Мирзиёев осмотрел предприятие по изготовлению соков в Яккабагском районе

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своей рабочей поездки в Кашкадарьинскую область посетил предприятие по переработке плодоовощной продукции "Дармон шарбати", сообщает пресс-служба президента.
Оно было введено в строй в Яккабагском районе в августе 2017 года — после посещения Шавкатом Мирзиёевым Кашкадарьинской области в феврале прошлого года и поручения увеличить объемы переработки и экспорта заготавливаемой в регионе сельхозпродукции.
На предприятии производится 12 тонн продукции в день.
Президент ознакомился с рабочими процессами на предприятии. Внедренные здесь современные технологии обеспечивают высокую производительность труда и качество продукции. Готовая продукция, сохранившая натуральные качества фруктов и овощей, разливается в специальную тару — асептические пакеты на 1,5 и 3 литра.
Соки предприятия вызывают большой интерес у иностранных покупателей. Глава государства отметил, что необходимо создать еще больше таких предприятий в области и обучать предпринимателей экспорту.
В сообщении пресс-службы говорится, что "Дармон шарбати" представил проект производства детского питания, агрофирма "Шарофат опа Кахрамон кизи" — проект строительства морозильного склада.