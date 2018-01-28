Мирзиёев осмотрел предприятие по изготовлению соков в Яккабагском районе

На предприятии изготавливают яблочный, тыквенный и морковный соки; в дальнейшем планируется наладить выпуск сока из винограда, граната и ряда овощей

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своей рабочей поездки в Кашкадарьинскую область посетил предприятие по переработке плодоовощной продукции "Дармон шарбати", сообщает пресс-служба президента.

Оно было введено в строй в Яккабагском районе в августе 2017 года — после посещения Шавкатом Мирзиёевым Кашкадарьинской области в феврале прошлого года и поручения увеличить объемы переработки и экспорта заготавливаемой в регионе сельхозпродукции.

На предприятии производится 12 тонн продукции в день.

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"Современное энергосберегающее оборудование предприятия способно перерабатывать за сутки до 20 тонн фруктов и овощей. Здесь в основном изготавливают яблочный, тыквенный и морковный соки. В дальнейшем планируется наладить выпуск сока из винограда, граната и ряда овощей", — отмечается в сообщении.

Президент ознакомился с рабочими процессами на предприятии. Внедренные здесь современные технологии обеспечивают высокую производительность труда и качество продукции. Готовая продукция, сохранившая натуральные качества фруктов и овощей, разливается в специальную тару — асептические пакеты на 1,5 и 3 литра.

Соки предприятия вызывают большой интерес у иностранных покупателей. Глава государства отметил, что необходимо создать еще больше таких предприятий в области и обучать предпринимателей экспорту.

В сообщении пресс-службы говорится, что "Дармон шарбати" представил проект производства детского питания, агрофирма "Шарофат опа Кахрамон кизи" — проект строительства морозильного склада.