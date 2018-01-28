20:17 28 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-6°C
Прямой эфир
Поиск
Мирзиёев проинспектировал предприятие по изготовлению соков

Мирзиёев осмотрел предприятие по изготовлению соков в Яккабагском районе

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
38830

На предприятии изготавливают яблочный, тыквенный и морковный соки; в дальнейшем планируется наладить выпуск сока из винограда, граната и ряда овощей

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своей рабочей поездки в Кашкадарьинскую область посетил предприятие по переработке плодоовощной продукции "Дармон шарбати", сообщает пресс-служба президента.

Оно было введено в строй в Яккабагском районе в августе 2017 года — после посещения Шавкатом Мирзиёевым Кашкадарьинской области в феврале прошлого года и поручения увеличить объемы переработки и экспорта заготавливаемой в регионе сельхозпродукции.

На предприятии производится 12 тонн продукции в день.

Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
Узбекистан намерен довести экспорт плодоовощей в РФ до $1 млрд в год
"Современное энергосберегающее оборудование предприятия способно перерабатывать за сутки до 20 тонн фруктов и овощей. Здесь в основном изготавливают яблочный, тыквенный и морковный соки. В дальнейшем планируется наладить выпуск сока из винограда, граната и ряда овощей", — отмечается в сообщении.

Президент ознакомился с рабочими процессами на предприятии. Внедренные здесь современные технологии обеспечивают высокую производительность труда и качество продукции. Готовая продукция, сохранившая натуральные качества фруктов и овощей, разливается в специальную тару — асептические пакеты на 1,5 и 3 литра.

Соки предприятия вызывают большой интерес у иностранных покупателей. Глава государства отметил, что необходимо создать еще больше таких предприятий в области и обучать предпринимателей экспорту.

В сообщении пресс-службы говорится, что "Дармон шарбати" представил проект производства детского питания, агрофирма "Шарофат опа Кахрамон кизи" — проект строительства морозильного склада.

По теме

Президент отправился с рабочей поездкой в Кашкадарью
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Кашкадарьинская область, Узбекистан, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

  • Встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с главой Азиатского банка развития Такэхико Накао (26 января 2018). Давос, Швейцария
    Дорогой гость

    Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.

  • Московский Кремль
    Давайте жить дружно!

    Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.

  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

  • Румыния, архивное фото
    Мечты о прошлом

    В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?

  • Богдан Безпалько
    И слышать не хотим!

    Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.

  • Николай Силаев
    Ни проехать, ни пройти

    В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Студенты ВГИКа выполняют лабораторную работу по проявке черно-белой пленки
Молодые, яркие, энергичные: современная молодежь и студенты из СССР
СПУТНИК_в Петербурге отпраздновали 74-ю годовщину снятия блокады
Петербург отметил годовщину освобождения от блокады
Как не замерзнуть в заглохшем автомобиле
Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054