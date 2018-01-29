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Кувейт и Узбекистан обсудят сотрудничество в сфере здравоохранения

CC0 / pixabay
Политика
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В декабре 2017 года Кувейт предложил Узбекистану совместно бороться с терроризмом

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистан прибыла делегация Кувейтского фонда арабского экономического развития во главе с заместителем генерального директора Хишамом Аль-Вакаяном.

Боевики террористической группировки Исламское государство (Запрещена в РФ)
KARAM AL-MASRI / AFP
Кувейт предложил Узбекистану совместно бороться с терроризмом
"В ходе визита кувейтская делегация проведет встречи и переговоры в кабмине республики, министерствах жилищного и коммунального обслуживания, здравоохранения, экономики, финансов, государственных комитетах по инвестициям, автомобильным дорогам и других ведомствах", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

В декабре 2017 года посол Кувейта в Узбекистане Ахмад Халед Ал-Джиран предложил Узбекистану подписать двусторонний договор о сотрудничестве между правоохранительными органами двух стран. Предполагается, что соглашение затронет совместную борьбу с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

Теги:
Кувейт, Узбекистан



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