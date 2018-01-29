Кувейт и Узбекистан обсудят сотрудничество в сфере здравоохранения

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистан прибыла делегация Кувейтского фонда арабского экономического развития во главе с заместителем генерального директора Хишамом Аль-Вакаяном.
В декабре 2017 года посол Кувейта в Узбекистане Ахмад Халед Ал-Джиран предложил Узбекистану подписать двусторонний договор о сотрудничестве между правоохранительными органами двух стран. Предполагается, что соглашение затронет совместную борьбу с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.