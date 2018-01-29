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Пограничник на участке границы, архивное фото

Узбекские пограничники обстреляли кыргызского нарушителя

© sputnik
Политика
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Гражданин Кыргызстана получил ранение в область бедра левой ноги, после задержания он был госпитализирован; состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В минувшую субботу, 27 января, пограничный наряд Узбекистана применил оружие в отношении гражданина Кыргызстана 1979 года рождения.

Как сообщает Государственная пограничная служба Кыргызстана, житель населенного пункта Ажек Алабукинского района Джалал-Абадской области во время выпаса мелкого рогатого скота вблизи государственной границы перешел на территорию Узбекистана.

Кыргызстанец был обнаружен узбекским пограничным нарядом и при задержании пытался убежать с территории Узбекистана в сторону Кыргызстана.

"Предварительные окрики и требования нарушитель проигнорировал, а в связи с тем, что было темное время суток, пограничный наряд не смог определить его принадлежность к гражданскому населению, он был вынужден открыть огонь", — говорится в сообщении.

Узбекский пограничник на посту
© ИА "Жахон"
Узбекские пограничники в декабре 2017 года задержали 98 нелегалов
В результате гражданин Кыргызстана получил ранение в область бедра левой ноги.

После задержания он был доставлен в Чустскую районную больницу Наманганской области Республики Узбекистан. Состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное.

Пограничные представители Кыргызской Республики незамедлительно провели переговоры с пограничными представителями Республики Узбекистан. По итогам переговоров было принято решение о передаче мужчины кыргызской стороне после завершения расследования и его выздоровления.

При этом пограничный представитель Кыргызстана договорился о том, чтобы родственники имели возможность посещать его в больнице, уточняет пресс-служба кыргызского ведомства.

В настоящее время каждая из сторон проводит собственное расследование произошедшего.

Теги:
Кыргызстан, Узбекистан, Политика



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