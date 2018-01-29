Мирзиёев — главе Чехии: мы настроены на дальнейшее укрепление дружбы

Мирзиёев в своем послании выражает надежду, что государствам удастся вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень и наполнить их конкретным практическим содержанием

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Чехии Милоша Земана с переизбранием на пост руководителя страны.

Узбекский лидер обратил внимание в своем послании на то, что результаты проведенных выборов еще раз продемонстрировали доверие и поддержку населением Чехии проводимого Земаном политического курса и реализуемых социально-экономических преобразований.

"Для Узбекистана Чехия — важный и надежный партнер. Мы твердо настроены на дальнейшее укрепление дружбы и многопланового взаимодействия между нашими странами", — подчеркнул Мирзиёев.

Также в послании отмечается, что узбекская сторона выступает за поддержку политического диалога, активизацию контактов на различных уровнях, совместную реализацию перспективных программ и проектов, направленных на расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.