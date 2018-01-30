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Крупный чиновник Госдепа США посетит Узбекистан

© Flickr/ Steve Baker
Политика
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В Ташкенте Уэллс встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения прогресса, достигнутого в рамках программы реформ президента Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс посетит Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным посольства США в Узбекистане, чиновница совершит кратковременный визит в Лондон 30 января, а затем отправиться в Ташкент.

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"В Ташкенте Уэллс встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения прогресса, достигнутого в рамках программы реформ президента Мирзиёева, международных и региональных вопросов, а также экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности", — отметили в пресс-службе посольства США в Узбекистане.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон может злоупотребить партнерством в формате "C5+1", в который входят США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Кроме того, он предостерег внешних игроков от втягивания стран региона "игру с нулевым результатом", замысел которой просматривается в концепции так называемой "Большой Центральной Азии".

"Не надо ставить центральноазиатские страны перед ложным выбором: либо на юг, либо на север. Региону требуется конструктивное окружение и партнерство во всех сторон. Безусловно, необходимо уважать все обязательства этих стран в рамках ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС", — отметил Лавров.

Теги:
США, Узбекистан



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    Слуги народа

    Несмотря на аномальные морозы, государственные органы будут работать в штатном режиме, заявили в правительстве Кыргызстана.

  • Заключенный в колонии, архивное фото
    Срок для пропагандиста

    Суд в Таджикистане приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего мужчину за пропаганду деятельности террористической организации.

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