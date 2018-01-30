14:59 30 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-4°C
Прямой эфир
Поиск
Вода в канале, архивное фото

Узбекистан начал поставки воды в Таджикистан

Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
150 0 0

Узбекистан начал предоставлять воду для зимнего полива земель приграничного Аштского района Согдийской области

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекистан начал предоставлять воду для зимнего полива земель приграничного Аштского района Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщает Подробно.UZ со ссылкой на таджикские СМИ.

Председатель Аштского района Зариф Мирдадо на пресс-конференции по итогам 2017 года подтвердил эту информацию.

"Вода теперь к нам идет из северного Ферганского канала. Мы совместными усилиями с соседней республикой очистили шесть километров данного канала — узбекская сторона предоставила горючее, а мы технику", — сказал Мирдадо.

По его словам, вода поступает на земли Ашта с конца 2017 года и по сегодняшний день.

Теги:
Таджикистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бой Головкин-Альварес
    Судье назло

    Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.

  • Сотрудник МЧС на месте крупного пожара на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Цены – огонь!

    В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.

  • Зам начальника таможенной службы Таджикистан Турсунзода Азим Хайдар, архивное фото
    В думах о ЕАЭС

    Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?

  • Ситуация в западном Мосуле, Ирак, 13 июля 2017 года
    Террористический подсчет

    Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.

  • Золотые коронки
    Красиво живут

    Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует активизировать работу по поиску граждан, которые живут не по средствам.

  • МИД РФ
    Россия недоумевает!

    МИД России выразил недоумение в связи с заявлениями внешнеполитического ведомства Грузии по поводу взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией.

  • Карен Карапетян
    По личному вопросу

    СМИ сообщили, что премьер-министр Армении занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами.

  • Пенсионеры, деньги
    Кто не работает…

    Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства - иначе пенсионерам придется меньше есть.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС
    Уголовный атом

    Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?

  • Дан Кристиан Туртурикэ
    Про соринку и бревно

    Румынский журналист, обличавший коррупционеров и совершавший нападки на агентство Sputnik, сам стал фигурантом дела о взяточничестве.

  • 100 евро
    Эстонский "развод"

    Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.

  • ЮОГУ
    Учить по-русски

    Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?

  • Бой Головкин-Альварес
    Судье назло

    Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.

  • Сотрудник МЧС на месте крупного пожара на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Цены – огонь!

    В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.

  • Зам начальника таможенной службы Таджикистан Турсунзода Азим Хайдар, архивное фото
    В думах о ЕАЭС

    Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
По местам славы: как в Узбекистане увековечили память Ислама Каримова
СПУТНИК_Ежегодный водный парад прошел в Венеции
Венецианский карнавал: когда город превращается в бальный зал
Как не замерзнуть зимой на дороге в автомобиле
Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054