Узбекистан начал поставки воды в Таджикистан

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекистан начал предоставлять воду для зимнего полива земель приграничного Аштского района Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщает Подробно.UZ со ссылкой на таджикские СМИ.

Председатель Аштского района Зариф Мирдадо на пресс-конференции по итогам 2017 года подтвердил эту информацию.

"Вода теперь к нам идет из северного Ферганского канала. Мы совместными усилиями с соседней республикой очистили шесть километров данного канала — узбекская сторона предоставила горючее, а мы технику", — сказал Мирдадо.

По его словам, вода поступает на земли Ашта с конца 2017 года и по сегодняшний день.