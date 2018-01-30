Топографы из Узбекистана и РТ подписали протокол по госгранице

Ранее страны достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы — плотине Фархадской ГЭС

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Накануне прошла встреча топографов Узбекистана и Таджикистана в городе Гулистоне Согдийской области РТ.

Специалисты обсудили демаркацию и делимитацию государственной границы, передает Sputnik Таджикистан. По итогам встречи был подписан совместный протокол.

Ранее страны достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы — плотине Фархадской ГЭС. Стороны решили, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект — собственностью Узбекистана.

Также государства намерены запустить в ближайшее время пассажирское сообщение в виде поездов и автобусов и открыть новые контрольно-пропускные пункты на границе.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 километра. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы до сих пор остается неделимитированной.