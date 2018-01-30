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Топографы во время проведения съемки

Топографы из Узбекистана и РТ подписали протокол по госгранице

© Sputnik/ Лулишов Соломон
Политика
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Ранее страны достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы — плотине Фархадской ГЭС

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Накануне прошла встреча топографов Узбекистана и Таджикистана в городе Гулистоне Согдийской области РТ.

Специалисты обсудили демаркацию и делимитацию государственной границы, передает Sputnik Таджикистан. По итогам встречи был подписан совместный протокол.

Встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
© Пресс служба президента РТ
Узбекистан и Таджикистан договорились по визам и госгранице
Ранее страны достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы — плотине Фархадской ГЭС. Стороны решили, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект — собственностью Узбекистана.

Также государства намерены запустить в ближайшее время пассажирское сообщение в виде поездов и автобусов и открыть новые контрольно-пропускные пункты на границе.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 километра. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы до сих пор остается неделимитированной.

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Теги:
госграница, Таджикистан, Узбекистан



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