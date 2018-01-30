21:52 30 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-3°C
Прямой эфир
Поиск
Письменный набор главы государства

Мирзиёев поздравил президента Финляндии с переизбранием на пост

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
Получить короткую ссылку
29 0 0

В послании Шавкат Мирзиёев отметил, что руководство республики рассматривает Финляндию как важного европейского партнера

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание президенту Финляндии Саули Нийнистё в связи с его переизбранием на высший государственный пост.

"Мы в Узбекистане рассматриваем Финляндию как важного перспективного европейского партнера и заинтересованы в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в послании.

Президент Узбекистана также отметил, что страны обладают широкими возможностями и потенциалом для практического взаимодействия, совместного продвижения конкретных программ и проектов в различных областях.

Теги:
поздравление, Шавкат Мирзиёев, Финляндия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Михаил Саакашвили
    С политическим подтекстом

    Презентацию армянской версии книги "Пробуждение силы" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Ереване отменили по техническим причинам, но есть и другая версия.

  • Министерство иностранных дел Латвии
    Требуем исключения!

    МИД Латвии потребовал от Украины предпринять необходимые меры, чтобы балтийская страна была исключена из списка офшоров.

  • Главный вход и первый реактор ИАЭС
    Хотелось бы напомнить…

    Литва напомнила Германии, кто должен финансировать закрытие Игналинской АЭС: сейчас демонтаж станции в основном оплачивает ЕС.

  • Евро
    Денежная прачечная

    Правоохранительные органы Молдовы раскрыли новую преступную схему: злоумышленники отмывали окрашенные деньги, похищенные из банкоматов.

  • Истребитель Су-35С
    Почетное имя

    Президент России Владимир Путин своим указам присвоил почетное наименование "Таллинский" 23-му истребительному авиационному полку.

  • Анатолий Ильич Бибилов
    Квартирный вопрос

    Вопрос восстановления жилья, разрушенного войной 2008 года, будет окончательно решен в течение двух лет, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
Дорогами Ислама: как увековечили память Каримова в Узбекистане и мире
Кадры со станции метро Варкетили, где пострадали 14 человек
Потолок обрушился на станции метро в Грузии
Железная дорога Ургенч-Хива
Железная дорога между жемчужинами Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054