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Центральный банк Республики Узбекистан

Мирзиёев назначил нового зампреда Центробанка

© Flickr/ Stanislav Magay
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (147)
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С 2014 по 2018 год Исламов работал главным консультантом Службы по координации социально-экономической политики аппарата президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении Адхама Исламова заместителем председателя правления Центрального банка, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Он будет курировать Департамент мониторинга деятельности коммерческих банков в сфере социально-экономического развития регионов, Департамент мониторинга деятельности коммерческих банков по финансовой поддержке субъектов предпринимательства, а также Департамент мониторинга деятельности коммерческих банков по финансированию базовых отраслей экономики.

Кроме того, на него возложена задача по координации работ Агентства драгоценных металлов и Пробирной палаты.

Новый зампред получил образование в Ташкентском финансовом институте по направлению "банковское дело". Трудовую деятельность начал в 1993 году в Институте астрономии Академии наук Узбекистана.

В банковскую сферу он пришел в 1998 году, начав работать в должности специалиста в банке "Асака". С апреля 2006 по август 2008 года занимал должности заместителя начальника Департамента международного сотрудничества и экспортно-импортных операций, затем Департамента анализа финансов и стратегического развития.

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В 2008-2011 годах Исламов работал главным специалистом и заведующим сектора сводного информационно-аналитического департамента по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и комплексного развития территорий Кабинета министров.

Следующие четыре года он занимал должность первого заместителя, затем временно исполняющего обязанности председателя "Халк банка". Наконец, с 2014 по 2018 год Исламов работал главным консультантом Службы по координации социально-экономической политики аппарата президента Узбекистана.

Теперь, с приходом Адхама Исламова, в структуре ЦБ действуют шесть заместителей председателя правления.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (147)
Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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