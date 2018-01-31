Рустам Иноятов: биография "серого кардинала узбекской политики"

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Рустам Иноятов родился в 1944 году в Шерабаде в семье полковника КГБ.

Учился на факультете иранской филологии Ташкентского государственного университета. После выпуска из университета в 1968 году был призван в вооруженные силы.

Sputnik Глава СНБ Узбекистана освобожден от должности

Во время службы в армии был принят на службу в КГБ СССР, работал сначала в республиканских органах комитета, позднее перешел в Первое главное управление КГБ, отвечавшее за внешнюю разведку. Рустам Иноятов владеет четырьмя языками: узбекским, персидским, русским и английским.

С 1976 по 1981 год работал в Афганистане под дипломатическим прикрытием.

В 1995 году возглавил Службу национальной безопасности Узбекистана.

О его деятельности на посту главы СНБ известно крайне мало. Ряд политологов называли Иноятова "вторым человеком Узбекистана", "демиургом узбекской политики", "преемником Каримова" и "серым кардиналом узбекской политики".

В сентябре 2017 года появились слухи о тяжелой болезни бывшего главы СНБ. Спустя несколько дней Рустам Иноятов попал в объективы камер телеканала "Узбекистан-24".

Политолог Усман Хакназаров (по данным источников Sputnik, за этим вымышленным персонажем скрывается группа журналистов, на протяжении более чем пяти лет готовящая материалы на различные темы) в январе 2017 года опубликовал статью, в которой утверждалось, что Иноятов просил отставки у главы государства, и эта просьба была удовлетворена. Шавкат Мирзиёев, как сообщил Хакназаров, удовлетворил прошение и попросил Иноятова остаться на посту на время поисков преемника.

На посту председателя Службы национальной безопасности Иноятова сменит бывший генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев.