Новым генпрокурором Узбекистана стал бывший госсоветник президента

Ранее появилась информация, что Ихтиёр Абдуллаев, занимавший пост генпрокурора республики с апреля 2015 года, назначен председателем Службы национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Рустама Иноятова

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил генеральным прокурором страны Отабека Муродова, который ранее занимал должность госсоветника главы республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация, что Ихтиёр Абдуллаев, занимавший пост генпрокурора республики с апреля 2015 года, назначен председателем Службы национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Рустама Иноятова.

"Отабек Бахриддинович Муродов назначен генеральным прокурором республики Узбекистан. Есть решение президента страны", — сказал собеседник агентства.

Муродов ранее занимал пост государственного советника президента Узбекистана.