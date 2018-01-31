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Шавкат Мирзиёев провёл расширенное заседание коллегии Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мирзиёев назначил Иноятова на новую должность

Пресс-служба президента РУз
Политика
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Тема:
Кадровые перестановки в СНБ (7)
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На заседании коллегии СНБ президент Узбекистана поручил ответственным лицам разработать закон, где будут перечислены функции и задачи ведомства, а также упразднить некоторые подразделения

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил государственным советником экс-председателя Службы национальной безопасности Рустама Иноятова.

Во время подписания документов
Sputnik / Вадим Савицкий
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Об этом глава государства сообщил на заседании коллегии СНБ, передает пресс-служба президента Узебкистана. 

В нем также приняли участие руководители палат Олий Мажлиса, представители аппарата президента Республики Узбекистан, члены правительства, руководящие работники центрального аппарата и территориальных подразделений СНБ.

Глава государства указал на необходимость реструктуризации СНБ с учетом современных требований. Будут упразднены подразделения, занимающиеся не свойственными спецслужбе задачами, что в ряде случаев приводило к подмене функций других государственных структур.

Президент страны особо подчеркнул, что СНБ как одна из государственных силовых структур должна осуществлять свою деятельность согласно принципу "Не народ служит государственным органам, а государственные органы служат народу".

Ответственным лицам поручено разработать закон "О Службе национальной безопасности", который определит основные функции и задачи СНБ.

Президент потребовал от руководителей и профессорско-преподавательского состава учебных заведений СНБ обратить особое внимание на воспитание молодых кадров в духе преданности родине.

Тема:
Кадровые перестановки в СНБ (7)
Теги:
поправки, реформа, СНБ, Рустам Иноятов, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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