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Здание МИД Узбекистана

В МИД и Сенате Узбекистана прошли встречи с представителем Госдепа США

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Политика
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Стороны обсудили активизацию торгово-экономических и инвестиционных связей между странами

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана состоялась встреча с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента страны.

В ходе встречи чиновника проинформировали о значении проводимых в республике ключевых реформ.

Первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс
© Правительство Узбекистана
Первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс

Также стороны обсудили развитие межпарламентского диалога, продвижение демократических реформ и активизацию торгово-экономических и инвестиционных связей между странами.

Ранее Уэллс провела переговоры с главой МИД РУ Абдулазизом Камиловым.

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Теги:
Сенат Республики Узбекистан, МИД Узбекистана, Узбекистан, США



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