Зампред Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов на открытии выставки к 25-летию установления дипотношений между Узбекистаном и Россией подчеркнул важность неразрывной связи двух народов.
Отношения Узбекистана и России за 25 лет вышли на новый уровень, рассказал начальник управления МИД РУ по сотрудничеству со странами СНГ Зафар Нурматов
Механизм ОПЕК+, который еще несколько лет назад называли мертворожденным, сегодня показал свою эффективность и смог привлечь к работе нефтедобывающие страны, в том числе из ЦА, считает директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин.
Хакерские группировки, связываемые с Соединенными Штатами и Северной Кореей, сегодня могут отслеживать банковские операции целых стран и регионов, рассказала главный специалист по компьютерной криминалистике компании Group-IB, эксперт РСМД Веста Матвеева
Борьба с киберугрозами силами одного государства сегодня невозможна — для успешного противодействия странам требуется консолидировать свои усилия, считает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН, эксперт РСМД Павел Шариков.
В Ташкенте встретили первый регулярный рейс из Афганистана — частная афганская авиакомпания связала столицы государств прямым сообщением. О подробностях полетов и значении для двух стран рассказал исполнительный директор Kam air Равиль Аксянов.
Рост интереса к своим корням и истокам, по мнению заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Садыка Сафаева, является ответом на глобализацию мира
Награжденный нагрудным знаком "Узбекистон Белгиси" руководитель частной компании, занимающейся девелопментом недвижимости, Murad Buildings Мурад Назаров рассказал Sputnik Узбекистан о том, что для него значит признание заслуг
Промышленность сегодня уже не обеспечивает тех темпов роста, которые дают для экономики информационные технологии, рассказал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН, эксперт РСМД Павел Шариков
Крайне важно сохранить культурное наследие Узбекистана в условиях глобализации, заявила на презентации мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана" заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова.