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Нужно ли строить в Узбекистане атомную станцию?
  • Да, это обеспечит энергетическую безопасность страны и поможет экономике
    54.2% (284)
  • Проект интересный, но нужно просчитать все плюсы и минусы
    9.5% (50)
  • Нет, атомная энергетика несет в себе много экологических и техногенных рисков
    9.0% (47)
  • Узбекистану нужно развивать другие виды добычи энергии, например солнечную и ветровую
    27.3% (143)
Проголосовали: 524
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