Механизм ОПЕК+, который еще несколько лет назад называли мертворожденным, сегодня показал свою эффективность и смог привлечь к работе нефтедобывающие страны, в том числе из ЦА, считает директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин.