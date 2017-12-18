Камкин: Меркель признала слабость Евросоюза перед Россией и Китаем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине заявила, что считает Россию силой, которая формирует порядок в мире. В качестве примера политик привела ситуацию в Сирии.

Также Меркель отметила не только усиление России, но и Китая.

В интервью Sputnik Литва ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин рассказал, что Меркель признает факт соперничества и то, что Евросоюз по некоторым показателям уступает России и Китаю.

"Тут надо в более широком контексте это рассматривать, ведь Меркель заявила буквально следующее: что Россия и Китай являются все более нарастающими центрами силы в мире и что Евросоюз должен брать на себя больше свободы действий и больше ответственности за миропорядок. В данном случае это такое признание факта соперничества между различными центрами притяжения и признание того, что ЕС по определенным моментам даже проигрывает и России, и Китаю в плане именно влияния на формирование нового миропорядка", — заявил эксперт.

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