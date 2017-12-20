06:53 25 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Андрей Кошкин
© rea.ru

Кошкин: идет сложная и поступательная работа по борьбе с терроризмом

Радио
Получить короткую ссылку
43 0 0

Борьба с терроризмом сегодня требует сложной и поступательной работы для налаживания взаимодействия между государственными органами и спецслужбами стран, рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин

"Идет непростая, сложная, но поступательная работа по вырабатыванию форм и методов взаимодействия всех структур… Этот процесс не такой простой, как кажется со стороны", — заявил он радио Sputnik.

На постсоветском пространстве противодействие террористической угрозе из Афганистана происходит через ОДКБ и ШОС, и эти организации, как подчеркнул Кошкин, гораздо эффективнее в борьбе с терроризмом, чем НАТО.

Идет и консолидация на международном уровне, рассказал Кошкин, — например, недавно директор ФСБ России Александр Бортников принимал участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, на которое были приглашены и представители спецслужб Германии, Испании, Италии, Франции и Сербии.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Кошкин дом: житель Риги строит жилища для бездомных животных
Кошкин: Афганистан продолжает оставаться зияющей раной планеты
Теги:
Центральная Азия, СНГ, Терроризм



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Невосполнимые утраты 2017 года
Санта-Клаус верхом на верблюде в Восточном Иерусалиме
В Иерусалиме Санта-Клаус верхом на верблюде раздает подарки горожанам
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054