Кошкин: идет сложная и поступательная работа по борьбе с терроризмом

Борьба с терроризмом сегодня требует сложной и поступательной работы для налаживания взаимодействия между государственными органами и спецслужбами стран, рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин

"Идет непростая, сложная, но поступательная работа по вырабатыванию форм и методов взаимодействия всех структур… Этот процесс не такой простой, как кажется со стороны", — заявил он радио Sputnik.

Кошкин: идет сложная и поступательная работа по борьбе с терроризмом /

На постсоветском пространстве противодействие террористической угрозе из Афганистана происходит через ОДКБ и ШОС, и эти организации, как подчеркнул Кошкин, гораздо эффективнее в борьбе с терроризмом, чем НАТО.

Идет и консолидация на международном уровне, рассказал Кошкин, — например, недавно директор ФСБ России Александр Бортников принимал участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, на которое были приглашены и представители спецслужб Германии, Испании, Италии, Франции и Сербии.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.