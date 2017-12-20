Кошкин: идет сложная и поступательная работа по борьбе с терроризмом

"Идет непростая, сложная, но поступательная работа по вырабатыванию форм и методов взаимодействия всех структур… Этот процесс не такой простой, как кажется со стороны", — заявил он радио Sputnik.
Идет и консолидация на международном уровне, рассказал Кошкин, — например, недавно директор ФСБ России Александр Бортников принимал участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, на которое были приглашены и представители спецслужб Германии, Испании, Италии, Франции и Сербии.
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