Московский: выдворение мигрантов из РФ разрушает их гражданские семьи

По словам Московского, некоторая статистика по проблеме миграции выглядит не очень корректно.

"Звучит утверждение, что выехало из какой-нибудь страны несколько миллионов человек, все сразу представляют людей в тюбетейках и в халатах. С цифрами у нас очень большие проблемы, даже данные переписи населения мало что говорят. В прошлой переписи таджиками себя назвали порядка 200 тысяч человек, а их в России минимум в три раза больше", — сказал Юрий Московский Sputnik Таджикистан.

Эксперт также рассказал о такой проблеме мигрантов, как постоянная угроза выдворения из России за два любых правонарушения, включая нарушения правил дорожного движения. Эксперт отметил, что в базу правонарушителей человек может попасть даже случайно, и незаслуженно быть выдворенным, с запретом на последующий въезд. Людей, которым запрещен въезд, подчеркнул Московский, насчитывается более двух миллионов человек.

По словам Московского, многие семьи распадаются из-за выдворения одного из членов семьи с территории России.

"Живут люди в гражданском браке, следует выдворение мужа или жены. Что в такой ситуации делать? Брак не зарегистрирован, по нашим законам его не существует. Реальная семья в результате распадается", — сказал он.

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