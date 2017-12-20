06:54 25 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Юрий Московский
Sputnik / Александр Натрускин

Московский: выдворение мигрантов из РФ разрушает их гражданские семьи

Радио
Получить короткую ссылку
6667238

О проблемах, с которыми сталкиваются мигранты в России, рассказал директор проектов фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский

По словам Московского, некоторая статистика по проблеме миграции выглядит не очень корректно.

"Звучит утверждение, что выехало из какой-нибудь страны несколько миллионов человек, все сразу представляют людей в тюбетейках и в халатах. С цифрами у нас очень большие проблемы, даже данные переписи населения мало что говорят. В прошлой переписи таджиками себя назвали порядка 200 тысяч человек, а их в России минимум в три раза больше", — сказал Юрий Московский Sputnik Таджикистан.

Эксперт также рассказал о такой проблеме мигрантов, как постоянная угроза выдворения из России за два любых правонарушения, включая нарушения правил дорожного движения. Эксперт отметил, что в базу правонарушителей человек может попасть даже случайно, и незаслуженно быть выдворенным, с запретом на последующий въезд. Людей, которым запрещен въезд, подчеркнул Московский, насчитывается более двух миллионов человек.

По словам Московского, многие семьи распадаются из-за выдворения одного из членов семьи с территории России.

"Живут люди в гражданском браке, следует выдворение мужа или жены. Что в такой ситуации делать? Брак не зарегистрирован, по нашим законам его не существует. Реальная семья в результате распадается", — сказал он.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Коженов: мигранты не должны получать пособия в чужой стране
Яковлева: мигранты перечисляют из России 136 миллиардов долларов в год
Шерматов: больше всего мигранты жалуются на незаконные задержания
Теги:
Россия, Миграция



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Невосполнимые утраты 2017 года
Санта-Клаус верхом на верблюде в Восточном Иерусалиме
В Иерусалиме Санта-Клаус верхом на верблюде раздает подарки горожанам
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054