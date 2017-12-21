Светов о попытках Запада влиять на страны СНГ через санкции против РФ

Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад всеми силами препятствует расширению деловых и торговых связей между странами СНГ и развитию транзитных возможностей

Политолог Юрий Светов прокомментировал заявления Нарышкина.

"Санкции — один из главных инструментов воздействия. Союзникам России демонстрируют, какие вещи проделали с РФ. Сейчас администрация США утверждает, что воздействие санкций на Россию все-таки эффективно, что такого рода санкции могут быть применены и к странам СНГ", — утверждает эксперт.

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