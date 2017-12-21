Светов о попытках Запада влиять на страны СНГ через санкции против РФ

Политолог Юрий Светов прокомментировал заявления Нарышкина.
"Санкции — один из главных инструментов воздействия. Союзникам России демонстрируют, какие вещи проделали с РФ. Сейчас администрация США утверждает, что воздействие санкций на Россию все-таки эффективно, что такого рода санкции могут быть применены и к странам СНГ", — утверждает эксперт.
Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.