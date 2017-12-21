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Артур Атаев
Фото: РИСИ

Атаев о примирительном письме Саакашвили

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Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили направил президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и предложил переговоры

"Письмо, которое размещено, — форма политического торга. Сегодня опыт президентства Саакашвили в Грузии указывает на то, что он четко выверяет позиции: где ему выгода политическая, экономическая, и здесь взаимодействие с политической элитой Украины имеет четко выраженную цель — получить политическую выгоду", — считает политолог Артур Атаев.

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Теги:
Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, Украина



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