Воробьева: или Европа справится с кризисом, или кризис справится с ней

"Все четче становятся линии разломов между Севером и Югом, Востоком и Западом, а чем это чревато, показывает выход из ЕС Великобритании. Брюссель в свою очередь делает все возможное, чтобы сделать выход для британцев как можно более болезненным, чтобы их примеру не последовали другие страны-члены", — отмечает она.
Воробьева подчеркивает, что такое поведение говорит о слабости Евросоюза.
Кроме того, миграционный кризис стал самым значительным вызовом ЕС за всю историю его существования.
"Пока неизвестно, справится ли Европа с кризисом или кризис справится с ней", — резюмировала эксперт.
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