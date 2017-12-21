Воробьева: или Европа справится с кризисом, или кризис справится с ней

Завершившийся на днях в Брюсселе саммит Европейского союза не смог определить единую политику будущего, считает эксперт РИСИ Людмила Воробьева

"Все четче становятся линии разломов между Севером и Югом, Востоком и Западом, а чем это чревато, показывает выход из ЕС Великобритании. Брюссель в свою очередь делает все возможное, чтобы сделать выход для британцев как можно более болезненным, чтобы их примеру не последовали другие страны-члены", — отмечает она.

Воробьева подчеркивает, что такое поведение говорит о слабости Евросоюза.

Кроме того, миграционный кризис стал самым значительным вызовом ЕС за всю историю его существования.

"Пока неизвестно, справится ли Европа с кризисом или кризис справится с ней", — резюмировала эксперт.

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