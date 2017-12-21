02:05 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Людмила Воробьева
© Foto: youtube / РИСИ ТВ

Воробьева: или Европа справится с кризисом, или кризис справится с ней

Радио
Получить короткую ссылку
68 0 0

Завершившийся на днях в Брюсселе саммит Европейского союза не смог определить единую политику будущего, считает эксперт РИСИ Людмила Воробьева

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
Sputnik
Мухин: Европа при слабине Трампа как оставшийся без присмотра ребенок
"Все четче становятся линии разломов между Севером и Югом, Востоком и Западом, а чем это чревато, показывает выход из ЕС Великобритании. Брюссель в свою очередь делает все возможное, чтобы сделать выход для британцев как можно более болезненным, чтобы их примеру не последовали другие страны-члены", — отмечает она.

Воробьева подчеркивает, что такое поведение говорит о слабости Евросоюза.

Кроме того, миграционный кризис стал самым значительным вызовом ЕС за всю историю его существования.

"Пока неизвестно, справится ли Европа с кризисом или кризис справится с ней", — резюмировала эксперт.

Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Рар: в народе исламизации Европы ждут и боятся
Камкин: к середине века в Европе 50% жителей будут мусульманами
Теги:
кризис, Евросоюз, Европа



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином
Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054