Евсеев: СНГ — востребованная площадка

Содружество Независимых Государств с самого своего создания сталкивалось с огромным противодействием по многим направлениям своей деятельности, отметил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев

"Сотрудничество СНГ развивалось в разных сферах, не только в экономике — в урегулировании конфликтов, например", — сказал Евсеев на радио Sputnik.

Как подчеркнул эксперт, была актуальна и проблема разделения общесоюзной собственности.

"После того как все разделили, выяснилось, что каждой республике по отдельности сложно развиваться, и появилось желание объединиться".

Как подчеркнул эксперт, при этом СНГ сталкивалось с огромным противодействием и сопротивлением со стороны западных стран.

Несмотря на это, даже вышедшие из содружества страны — например, Грузия, — все еще продолжают активно работать на постсоветском пространстве и не отзывают своих подписей с отдельных соглашений СНГ, что демонстрирует необходимость и полезность организации.

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