Шпунт: жесткая позиция беженцев в Европе рождает новый тип конфликта

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт рассказал, что "новая" иммиграция отказывается социализироваться в Европе

В эфире радио Sputnik Шпунт отметил, что интеграция турецкой общины в Европу колоссальная.

"Сегодня турки — это практически второе население Германии. Так вот, им новая, агрессивная, жестко отказывающаяся принимать европейские стандарты поведения иммиграция наименее интересна. Они (турки. — Ред.) являются наиболее жесткими ее оппонентами", — подчеркнул эксперт.

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