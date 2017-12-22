Джамалова: в СНГ у каждого государства свои интересы

Образование СНГ — это не случайный процесс, это историческая закономерность, уверена Джамалова.

"Экономические, культурные, социальные связи сложились на протяжении веков между государствами, которые находились в одном пространстве. Эти связи так или иначе требовали новой структуры взаимодействия государств", — сказала она на радио Sputnik

Она отметила, что в создании СНГ Алматинская встреча была важнее Беловежских соглашений.

"То, что было в Беловежской пуще, — это распад СССР. А день рождения СНГ — это встреча в Казахстане", — считает историк.

Джамалова подчеркнула, что СНГ — это действительно содружество, а не союз, потому что у каждого государства есть свои интересы. Тем не менее эксперт считает, что у СНГ большой спектр возможностей.

"Хочется верить в то, что Содружество сможет сыграть свою роль и даст возможность всем взаимодействовать более широко, повысив свой статус мирной территории", — сказала историк.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.