Шахиноглу: разногласия РФ и США не выльются в серьезные столкновения

В эфире Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США, опубликованную в понедельник.
"Сегодня есть много разногласий между Соединенными Штатами, Россией и Китаем. Но это не означает, что эти разногласия могут привести к столкновениям. Существуют санкции против России, но Дональд Трамп будет продолжать согласовывать острые вопросы со своим российским коллегой Владимиром Путиным", — отметил эксперт.
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