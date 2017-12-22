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Политолог Эльхан Шахиноглу
© Sputnik / Murad Orujov

Шахиноглу: разногласия РФ и США не выльются в серьезные столкновения

Радио
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Политолог Эльхан Шахиноглу уверен, что, несмотря на наличие острых углов в отношениях между США и Россией, странам необходимы согласованные действия

В эфире Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США, опубликованную в понедельник.

"Сегодня есть много разногласий между Соединенными Штатами, Россией и Китаем. Но это не означает, что эти разногласия могут привести к столкновениям. Существуют санкции против России, но Дональд Трамп будет продолжать согласовывать острые вопросы со своим российским коллегой Владимиром Путиным", — отметил эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

 

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