Шахиноглу: разногласия РФ и США не выльются в серьезные столкновения

Политолог Эльхан Шахиноглу уверен, что, несмотря на наличие острых углов в отношениях между США и Россией, странам необходимы согласованные действия

В эфире Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США, опубликованную в понедельник.

"Сегодня есть много разногласий между Соединенными Штатами, Россией и Китаем. Но это не означает, что эти разногласия могут привести к столкновениям. Существуют санкции против России, но Дональд Трамп будет продолжать согласовывать острые вопросы со своим российским коллегой Владимиром Путиным", — отметил эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.