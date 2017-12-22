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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik/ Сергей Гунеев

Лукашенко: мировые IT-компании должны прийти в Беларусь

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о декрете "О развитии цифровой экономики" и о главных целях, которые преследует этот документ

"Его главная цель (декрета. — Ред.) — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок, создавали востребованный в мире продукт. Вторая цель — это инвестиции в будущее: IT-кадры и образование. Третья — внедрение новейших финансовых инструментов и технологий, к которым пока только присматриваются ведущие экономики мира", — цитирует слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

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