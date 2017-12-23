Лаврентьев: мы наметили темы конгресса по Сирии, который пройдет в Сочи

По словам Лаврентьева, одним из важных вопросов стал вопрос рассмотрения проведения конгресса "Сирийский национальный диалог".

"Мы рассматриваем различные аспекты проведения этого конгресса, начиная от согласования списка участников — делегатов этого конгресса, который пройдет в Сочи, тех вопросов, которые будут подниматься на конгрессе, и сроков проведения этого мероприятия", — передает слова спецпосланника Sputnik Казахстан.

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