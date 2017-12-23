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Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов
Sputnik / Владимир Трефилов

Мартынов: приезд Джонсона в Москву - это сам по себе факт положительный

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Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов прокомментировал итоги визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона

В эфире радио Sputnik Алексей Мартынов отметил, что без подобных контактов выстраивать политику ни Великобритании, ни западному сообществу в целом не представляется возможным.

"Джонсон приехал в Москву, провел довольно подробные переговоры с Сергеем Лавровым по актуальным вопросам международной повестки. Установился и личный контакт, что очень неплохо", — отметил эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

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Теги:
Борис Джонсон, Сергей Лавров, Великобритания, Россия



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