Хроми-Жульен: идти в сауну после бурной вечеринки опасно для сердца

В эфире Sputnik Молдова Екатерина Хроми-Жульен рассказала, что салаты на праздник лучше сделать с домашним майонезом, тогда вы точно будете знать, что входит в его состав, а мясо лучше всего запекать в духовке.
"Если вы превысили свою норму алкоголя, то идти на следующий день бегать в зале — серьезная ошибка. Это слишком большая нагрузка на сердце. Нужно дать организму отдохнуть хотя бы двое суток", — отметила тренер.
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