Хроми-Жульен: идти в сауну после бурной вечеринки опасно для сердца

Призер чемпионата Молдовы по фитнес-бикини, тренер Екатерина Хроми-Жульен рассказала, как не испортить фигуру в период зимних праздников

В эфире Sputnik Молдова Екатерина Хроми-Жульен рассказала, что салаты на праздник лучше сделать с домашним майонезом, тогда вы точно будете знать, что входит в его состав, а мясо лучше всего запекать в духовке.

"Если вы превысили свою норму алкоголя, то идти на следующий день бегать в зале — серьезная ошибка. Это слишком большая нагрузка на сердце. Нужно дать организму отдохнуть хотя бы двое суток", — отметила тренер.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.