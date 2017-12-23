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Екатерина Хроми-Жульен
© Sputnik/ RODION PROCA

Хроми-Жульен: идти в сауну после бурной вечеринки опасно для сердца

Радио
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Призер чемпионата Молдовы по фитнес-бикини, тренер Екатерина Хроми-Жульен рассказала, как не испортить фигуру в период зимних праздников

В эфире Sputnik Молдова Екатерина Хроми-Жульен рассказала, что салаты на праздник лучше сделать с домашним майонезом, тогда вы точно будете знать, что входит в его состав, а мясо лучше всего запекать в духовке.

"Если вы превысили свою норму алкоголя, то идти на следующий день бегать в зале — серьезная ошибка. Это слишком большая нагрузка на сердце. Нужно дать организму отдохнуть хотя бы двое суток", — отметила тренер.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

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