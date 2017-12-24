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Александр Гусев, главный научный сотрудник Института социологии РАН. Архивное фото
© Sputnik/ Александр Натрускин

Гусев: решение ООН по Иерусалиму - абсолютный проигрыш США

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Решение ООН по статусу Иерусалима прокомментировал директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев

Голосование Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима показало, что мировое сообщество не хочет в угоду США рушить хрупкие основы ближневосточного урегулирования.

Сотрудники пограничной службы Израиля во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы
© Sputnik/ Иссам Аль-Римави
Израиль недоволен решением Генассамблеи ООН по Иерусалиму
За резолюцию проголосовало подавляющее большинство стран, в том числе все постоянные члены Совбеза ООН, кроме США. Вашингтон поддержали только Израиль, Того, Палау, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Гватемала и Гондурас.

Причиной созыва экстренной сессии послужили заявления Дональда Трампа. В начале декабря он в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля.

Эксперт по международным делам Александр Гусев считает, что было понятно, что мало кто поддержит это решение.

"Зачем было идти на это решение? Подавляющее большинство —128 стран высказались за придание Иерусалиму международного статуса. Абсолютно проигрышная ситуация для США", — сказал Александр Гусев радио Sputnik.

По его мнению, президент США Дональд Трамп показал себя взбалмошным политиком и руководителем.

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Теги:
ООН, Дональд Трамп, Иерусалим, Израиль



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