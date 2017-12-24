16:33 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Историк моды Александр Васильев, архивное фото
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова

Васильев: на Новый год стоит надеть платье с пайетками

Радио
Получить короткую ссылку
23 0 0

В чем встречать Новый год, рассказал историк моды Александр Васильев

"Основные советы касаются чаще всего яркой отражающей одежды в стиле нео-диско. Сейчас в моде блестки. Серебряные и золотые блестки считаются многими идеальным выбором для встречи Нового Года. То есть надеть стоит что-нибудь золотое — бисерное или вышитое паетками, или платиновое", — сказал Александр Васильев радио Sputnik.

 

В моде также все оттенки красного, все оттенки желтого, все оттенки синего, отметил эксперт.

 

Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.

 

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Колпакова: перед Новым годом от лишних кг избавит правильно питание
Теги:
Новый год



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Санта-Клаус верхом на верблюде в Восточном Иерусалиме
В Иерусалиме Санта-Клаус верхом на верблюде раздает подарки горожанам
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054