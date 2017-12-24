Васильев: на Новый год стоит надеть платье с пайетками

В чем встречать Новый год, рассказал историк моды Александр Васильев
Александр Васильев советует, в чем отмечать Новый год
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"Основные советы касаются чаще всего яркой отражающей одежды в стиле нео-диско. Сейчас в моде блестки. Серебряные и золотые блестки считаются многими идеальным выбором для встречи Нового Года. То есть надеть стоит что-нибудь золотое — бисерное или вышитое паетками, или платиновое", — сказал Александр Васильев радио Sputnik.
В моде также все оттенки красного, все оттенки желтого, все оттенки синего, отметил эксперт.
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