Васильев: на Новый год стоит надеть платье с пайетками

В чем встречать Новый год, рассказал историк моды Александр Васильев

"Основные советы касаются чаще всего яркой отражающей одежды в стиле нео-диско. Сейчас в моде блестки. Серебряные и золотые блестки считаются многими идеальным выбором для встречи Нового Года. То есть надеть стоит что-нибудь золотое — бисерное или вышитое паетками, или платиновое", — сказал Александр Васильев радио Sputnik.

В моде также все оттенки красного, все оттенки желтого, все оттенки синего, отметил эксперт.

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