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Голубое озеро в Казани
Волшебный уголок голубых озер Казани
Животные в немецком зоопарке получили рождественские подарки
В немецком зоопарке рождественские подарки получили слоны и тигры
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
От "Жигулей" до Xray: эволюция автомобилей АвтоВАЗа

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  • Смягчение уголовного наказания для ряда категорий граждан
    0.8% (1)
  • Создание общественных советов при всех государственных органах
    6.1% (8)
  • Модернизация внутреннего рынка
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