Историк, политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов прокомментировал повестку предстоящего неформального саммита глав СНГ
Кандидат исторических наук Борис Долгов прокомментировал решение участников восьмого раунда переговоров в Астане по урегулированию конфликта в Сирии
Руководитель студии декора в Астане Гульнара Тогизбаева рассказала, как не ошибиться при выборе елки
Эксперт Юрий Солозобов рассказал о том, почему европейские государства, в частности, страны Балтии, стремятся увеличить долю альтернативных источников энергии
Политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал решение о расширении российской базы в Тартусе (Сирия)
В чем встречать Новый год, рассказал историк моды Александр Васильев
Привести себя в форму накануне новогодних праздников поможет правильное питание, утверждает диетолог Анастасия Колпакова
Решение ООН по статусу Иерусалима прокомментировал директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев
Призер чемпионата Молдовы по фитнес-бикини, тренер Екатерина Хроми-Жульен рассказала, как не испортить фигуру в период зимних праздников
Директор аналитического департамента инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг прокомментировал резкое падение стоимости самой популярной в мире криптовалюты — биткоина