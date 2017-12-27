Какой из тезисов Шавката Мирзиёева вам кажется наиболее важным?

Расширение привилегий для бизнеса 11.5% (15)

Наделение полномочиями органов местной власти 3.8% (5)

Смягчение уголовного наказания для ряда категорий граждан 0.8% (1)

Создание общественных советов при всех государственных органах 6.1% (8)

Модернизация внутреннего рынка 10.7% (14)

Сказанное президентом – правильно, однако все будет зависеть от реализации задуманного 67.1% (88) Проголосовали: 131 Все опросы Расширение привилегий для бизнеса

Наделение полномочиями органов местной власти

Смягчение уголовного наказания для ряда категорий граждан

Создание общественных советов при всех государственных органах

Модернизация внутреннего рынка

Сказанное президентом – правильно, однако все будет зависеть от реализации задуманного Все опросы