Тогизбаева: в квартире с высокими потолками маленькая елка "теряется"

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Руководитель студии декора в Астане Гульнара Тогизбаева рассказала, как не ошибиться при выборе елки
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Также больше не требуется справка с места работы из отдела кадров
Пострадавших доставляют в больницы на вертолетах, на место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин
Российская сторона и Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам уже подготовили проект Соглашения по проведению геологического изучения и опытно-промышленной добычи на площадях в Навоийской области Узбекистана
Спор властей Казахстана с консорциумом акционеров, разрабатывающих Карачаганакское месторождение газа, будет урегулирован позже - до конца марта 2018 года.
Узбекистан планирует начать производство четырех моделей автомобиля Ravon и автобусов Isuzu в Кыргызстане в 2018 году.
В Таджикистане российские военные 201-й базы в преддверии Нового года поздравили постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Президент Ильхам Алиев обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным ряд проектов, включая расширение возможностей по импорту и экспорту.
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в первом квартале 2018 года получат от компании "Транснефть" 4,5 миллиона тонн сырья.
О том, какие конкретные шаги будут способствовать социально-экономическому развитию Абхазии, рассказал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Армянское вино будут пить не только в Армении и России, но и в странах Европы и Азии. В ближайшем году республика закрепит позиции на "винной карте" мира.
Президент Латвии Раймондс Вейонис поздравил жителей страны с Рождеством и пожелал латвийцам уверенности в своих силах и веры в хорошее.
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать. Но не забыла и условия выдвинуть.
Бывший мэр Кишинева Серафим Урекян рассказал, что привело его коллегу – отстраненного главу столицы Молдовы Дорина Китоакэ – к уголовному преследованию.
Балтия вступает в Новый год с новыми рекордными расходами на войну – затраты Балтийских стран на оборону в 2018 году вдвое превысят расходы 2014 года.
Детские образовательные учреждения Южной Осетии не будут работать в понедельник из-за отсутствия электричества и, как следствие, проблем с отоплением.
Спор властей Казахстана с консорциумом акционеров, разрабатывающих Карачаганакское месторождение газа, будет урегулирован позже - до конца марта 2018 года.
Узбекистан планирует начать производство четырех моделей автомобиля Ravon и автобусов Isuzu в Кыргызстане в 2018 году.
В Таджикистане российские военные 201-й базы в преддверии Нового года поздравили постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов.