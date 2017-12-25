Долгов: страны-гаранты адекватнее подойдут к освобождению заложников

"Страны-гаранты более адекватно подойдут к решению этого вопроса, будут разбираться именно с точки зрения правомерности того или иного освобождения этих лиц. Противоречия между сирийскими сторонами, оппозицией и правительственной стороной сыграли свою роль в принятии этого решения", — заявил радио Sputnik Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Восьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии состоялся в столице Казахстана 21-22 декабря.
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