Долгов: страны-гаранты адекватнее подойдут к освобождению заложников

Кандидат исторических наук Борис Долгов прокомментировал решение участников восьмого раунда переговоров в Астане по урегулированию конфликта в Сирии

По итогам "Астаны-8" страны-гаранты приняли положение о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

"Страны-гаранты более адекватно подойдут к решению этого вопроса, будут разбираться именно с точки зрения правомерности того или иного освобождения этих лиц. Противоречия между сирийскими сторонами, оппозицией и правительственной стороной сыграли свою роль в принятии этого решения", — заявил радио Sputnik Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Восьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии состоялся в столице Казахстана 21-22 декабря.

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