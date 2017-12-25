Куртов: на саммите в Москве обсудят Афганистан и реформу СНГ

По мнению эксперта, встреча глав СНГ состоится в декабре, на ней будет отмечаться факт создания Содружества в далеком 1991 году.

По его словам, главной темой предстоящего саммита будет реформирование СНГ.

"Вполне возможно, что тема совершенствования будет стоять в повестке дня. Дело в том, что, когда создавалось Содружество, подразумевалось, что это будет многопрофильная организация. Сейчас стало ясно, что не все государства согласны полноценно работать по всем направлениям", — сказал Аждар Куртов Sputnik Таджикистан.

Многие предложения по реформированию СНГ направлены на сужение спектра взаимодействия между странами-участницами и сведение его к нескольким наиболее важным направлениям, добавил эксперт.

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