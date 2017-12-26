Михайлов: политическая пропаганда элиты США победит "феномен Трампа"

Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов полагает, что у Дональда Трампа шансов вторично остаться на посту главы государства очень мало

В эфире Sputnik Молдова Сергей Михайлов пояснил, что шансов у Трампа мало потому, что против него настроена очень большая часть элиты.

"Раньше он напрямую мог апеллировать к избирателям, в обход устоявшихся политических механизмов и СМИ, и доводить повестку дня до американского избирателя и таким образом он смог победить. То сейчас велик шанс того, что традиционные пропагандистские средства, традиционные способы политической пропаганды победят феномен Трампа, который мы наблюдали в прошлом году", — подчеркнул эксперт.

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