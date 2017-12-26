Домрин: Лавров рассказал о "троянском коне" в Евросоюзе

Ранее Лавров сказал, что в Москве рассчитывают на то, что Евросоюз перестанет идти на поводу у "агрессивной группы стран-русофобов".

"В словах Лаврова проходит разделение, когда он говорит о Евросоюзе в целом и об агрессивной группе стран-русофобов, которые находятся в составе ЕС. То есть Лавров не говорит о русофобском характере самого Евросоюза. Эти самые страны-русофобы — это русофобская периферия России, которая мало того что приносит вред нашей стране, но и является таким "засланным казачком", "троянским конем" в составе самого Евросоюза. И речь в данном случае идет о странах так называемой Новой Европы, которых сами американцы между собой называют "шестерками" США", — сказал Домрин в эфире радио Sputnik.

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