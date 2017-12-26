Кошкин: США готовы блокировать развитие России и Китая

Грядет большая война между Россией и государствами, входящими… в НАТО, считает военный политолог Андрей Кошкин

В эфире радио Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что можно констатировать желание США спровоцировать конфликт в основных болевых точках планеты.

"На сегодняшний день в США и ученых, и военных, которые активно генерируют идеи о возможных вооруженных столкновениях, которые могут перерасти в третью мировую войну, оказалось чрезвычайно много", — отметил эксперт.

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