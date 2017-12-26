Грибков: после Шаинского настоящей детской музыки никто не писал

Главный хормейстер и директор Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга Игорь Грибков сказал, что Владимир Шаинский писал исключительно позитивную музыку

"Это такая величина, такой "зубр" в музыкальном мире. После него музыку для детей никто так не писал. Его смело можно ставить в один ряд с такими мэтрами песенной музыки, как Дунаевский и Соловьев-Седой. Вроде так просто на первый взгляд, незатейливо, а попробуй так напиши", — отметил Грибков в эфире радио Sputnik.

Владимир Шаинский — автор свыше 400 песен, в том числе к детским мультфильмам, например, про Чебурашку и Крокодила Гену.

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