Ханова: афганский народ вспоминает помощь СССР с благодарностью

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Наталия Ханова прокомментировала ситуацию в стране спустя 38 лет после начала афганской войны

Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979-го до 15 февраля 1989 года. Конфликт между Ограниченным контингентом советских войск и правительственными силами Афганистана с одной стороны и многочисленными вооруженными формированиями афганских моджахедов —"душманов" с другой повлиял на дальнейшую судьбу этого государства.

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"До ввода советских войск в Афганистан в стране уже началась гражданская война. Афганское руководство неоднократно обращалось к СССР о вводе войск, но эта просьба отклонялась. После того как США активно начали поддерживать моджахедов, был осуществлен ввод войск СССР", — отметила Ханова.

Этот запрос мог быть в очередной раз отклонен, но насколько могли быть предотвращены последствия, ведь у Афганистана была протяженная граница с СССР?

Эксперт подчеркнула, что участие СССР в жизни Афганистана нельзя сводить только к военной операции.

"Советский Союз участвовал в развитии Афганистана, стимулировал крупные экономические проекты, — напомнила Наталия Ханова. — Афганцы, независимо от существующего правительства, вспоминают помощь СССР с благодарностью", — говорит она.

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