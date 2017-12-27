Ханова: афганский народ вспоминает помощь СССР с благодарностью

Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979-го до 15 февраля 1989 года. Конфликт между Ограниченным контингентом советских войск и правительственными силами Афганистана с одной стороны и многочисленными вооруженными формированиями афганских моджахедов —"душманов" с другой повлиял на дальнейшую судьбу этого государства.
Этот запрос мог быть в очередной раз отклонен, но насколько могли быть предотвращены последствия, ведь у Афганистана была протяженная граница с СССР?
Эксперт подчеркнула, что участие СССР в жизни Афганистана нельзя сводить только к военной операции.
"Советский Союз участвовал в развитии Афганистана, стимулировал крупные экономические проекты, — напомнила Наталия Ханова. — Афганцы, независимо от существующего правительства, вспоминают помощь СССР с благодарностью", — говорит она.
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