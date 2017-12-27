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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на неформальной встрече глав государств СНГ
© Sputnik/ Алексей Дружинин

Мирзиёев: кроме РФ в Сирии никто реально не боролся с терроризмом

Радио
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на неформальной встрече лидеров стран СНГ поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за проведенную в Сирии операцию по уничтожению боевиков.

По словам узбекского лидера, кроме России никто реально не боролся с этим глобальным злом.

"Узбекистан, будучи соседом Афганистана, прекрасно понимает все угрозы, которые исходят от террористов. Думаю, следующий год будет тяжелым, но, объединив усилия, мы должны противостоять этим угрозам, особенно в Центральной Азии", — подчеркнул Мирзиёев.

Он также добавил, что узбекский народ и он сам поддерживают Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

"Судьба России должна быть в надежных руках. Уверен, мудрый народ России сделает правильный выбор", — заявил узбекский лидер.

Неформальная встреча руководителей стран Содружества состоялась в Москве накануне, 26 декабря.

На встрече президенты подвели итоги председательствования России в СНГ, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и международную повестку.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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