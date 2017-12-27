Мирзиёев: кроме РФ в Сирии никто реально не боролся с терроризмом

По словам узбекского лидера, кроме России никто реально не боролся с этим глобальным злом.
Он также добавил, что узбекский народ и он сам поддерживают Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
"Судьба России должна быть в надежных руках. Уверен, мудрый народ России сделает правильный выбор", — заявил узбекский лидер.
Неформальная встреча руководителей стран Содружества состоялась в Москве накануне, 26 декабря.
На встрече президенты подвели итоги председательствования России в СНГ, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и международную повестку.
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