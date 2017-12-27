Садыхов о кризисе международного права

Политолог Фикрет Садыхов утверждает, что те государства, которые в свое время создавали ООН и следовали принципам и нормам международного права, сейчас их игнорируют

В эфире радио Sputnik Азербайджан эксперт заявил, что несоблюдение США резолюций ООН можно называть кризисом международного права.

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 21 декабря, приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля. Против резолюции проголосовали только десять государств — США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. В поддержку резолюции высказались 128 стран, еще 35 государств воздержались.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.