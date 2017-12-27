Сыдыков: лидеры Кыргызстана и Узбекистана за год встретились 7 раз

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Узбекистане Данияр Сыдыков подвел итоги уходящего года, отметив беспрецедентный прорыв в двухсторонних отношениях между Бишкеком и Ташкентом

По его словам, сотрудничество между двумя государствами активизировалось после встречи Алмазбека Атамбаева с Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде в декабре прошлого года.

Сыдыков: лидеры Кыргызстана и Узбекистана за год встретились 7 раз /

Тогда стороны договорились об активизации связей в культурно-гуманитарной и других сферах.

"За год Мирзиёев и Атамбаев встречались пять раз, еще две встречи нынешний лидер Узбекистана успел провести с новоизбранным президентом Кыргызстана Жээнбековым. Только за последние 3 месяца состоялись три визита на высшем уровне – такого я не припомню в своей дипломатической практики", — заметил посол.

Он добавил, что в рамках этих трех визитов было подписано 42 документа различного уровня, среди которых самым важным стал договор о демаркации и делимитации госграницы.

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