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Директор Русской Гуманитарной Миссии Алексей Полковников
Sputnik / Александр Натрускин

Полковников: русская литература востребована в Узбекистане

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Литература на русском языке сегодня крайне востребована в школах Узбекистана, рассказал исполнительный директор Русской гуманитарной миссии Алексей Полковников

"Мы привезли туда… 2500 книг, они предназначались для двух школ и двух библиотек, но каким-то образом об этом узнали другие директора школ, и пришлось их делить на все эти школы", — сказал Полковников.

Как рассказал Полковников, преподаватели русского языка в школах Узбекистана высокомотивированны и готовы передавать знания своим ученикам.

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Теги:
Узбекистан, Россия, Художественная литература, Национальные языки



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  • Прохожий идёт по заснеженному двору во время снегопада. Архивное фото
    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

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    Сотрудники Таможенной службы Душанбе обнаружили у несовершеннолетнего свыше 22 тысяч капсул пиротехники, запрещенной в Таджикистане.

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