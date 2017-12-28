Полковников: русская литература востребована в Узбекистане

Литература на русском языке сегодня крайне востребована в школах Узбекистана, рассказал исполнительный директор Русской гуманитарной миссии Алексей Полковников

"Мы привезли туда… 2500 книг, они предназначались для двух школ и двух библиотек, но каким-то образом об этом узнали другие директора школ, и пришлось их делить на все эти школы", — сказал Полковников.

Как рассказал Полковников, преподаватели русского языка в школах Узбекистана высокомотивированны и готовы передавать знания своим ученикам.

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