Мендкович: США хотят закрепить свое военное присутствие в Сирии

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что большинство крупных населенных пунктов и транспортных узлов Сирии освобождены от боевиков

"Проблема в том, что в некоторых районах террористы продолжают действовать. Боевые действия продолжаются, хотя и в меньших масштабах. Речь идет о добивании экстремистов", — сказал Мендкович радио Sputnik

Эксперт подчеркнул, что на территории Сирии все еще находится 15 американских военных объектов, имеющих непонятный статус.

"Сейчас американцы хотят воспользоваться данными о террористах, чтобы закрепить свое военное присутствие и не допустить усиления Ирана и Турции", — сказал Никита Мендкович.

Ситуация в Ираке также остается тяжелой, добавил он.

"Там с задачей борьбы с терроризмом так называемая Западная коалиция справляется не вполне", — сказал Мендкович.

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