Мендкович: США хотят закрепить свое военное присутствие в Сирии

Эксперт подчеркнул, что на территории Сирии все еще находится 15 американских военных объектов, имеющих непонятный статус.
"Сейчас американцы хотят воспользоваться данными о террористах, чтобы закрепить свое военное присутствие и не допустить усиления Ирана и Турции", — сказал Никита Мендкович.
Ситуация в Ираке также остается тяжелой, добавил он.
"Там с задачей борьбы с терроризмом так называемая Западная коалиция справляется не вполне", — сказал Мендкович.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.