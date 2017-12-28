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Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
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Тюрденев о новом этапе миграционного сотрудничества РФ и Узбекистана

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Тема:
Узбекско-российские отношения (13)
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Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в ходе итоговой пресс-конференции в Ташкенте особое внимание уделил изменениям, произошедшим в сфере миграции

По словам главы российской дипмиссии, это очень деликатный и важный вопрос, требующий всестороннего участия обеих сторон. В минувшем году Москва и Ташкент существенно продвинулись в этом направлении, создав объемную договорную базу, и по многим пунктам уже перешли к практической реализации.

"В Узбекистане уже заработало представительство МВД России, которое будет заниматься миграционными вопросами. Кроме того, в Ташкенте состоялась церемония открытия личного кабинета Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана на портале "Работа в России". Там будут публиковаться вакансии от российских работодателей, готовых трудоустроить граждан Узбекистана, а также резюме потенциальных работников из республики", — подчеркнул Тюрденев.

Пользователь за работой
© finda
Личный кабинет Агентства по миграции РУ — на портале "Работа в России"
Он добавил, что увеличение количества консульств Узбекистана в России также будет способствовать более оперативному и качественному оказанию необходимых услуг гражданам республики, в том числе трудовым мигрантам.

"Создание благоприятных условий и наведение порядка в сфере миграции — это важная для нас задача, понятно, что все сразу сделать невозможно и охватить всех мигрантов тоже, но дорогу осилит идущий", — заметил глава российской дипмиссии.

По данным МВД России, с января по сентябрь 2017 года на миграционный учет в России было поставлено свыше 3,1 миллиона узбекистанцев, а по данным ЦБ России, за тот же период из РФ было перечислено ими около 2,6 миллиардов долларов, что на 31% больше прошлогодних показателей.

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Тема:
Узбекско-российские отношения (13)

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Теги:
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана, МВД России, Посольство России в Узбекистане, Посольство Республики Узбекистан в РФ, Владимир Тюрденев, Узбекистан, Россия, Миграция



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    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

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