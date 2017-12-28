Кривошеев: взрыв в петербургском магазине - это был пробный вариант

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

© Sputnik/ Александр Гальперин Среди пострадавших при взрыве в Петербурге есть гражданин Узбекистана

"В Петербурге задействованы "спящие" ячейки ИГ*. Их планировали использовать накануне Нового года и после него. Думаю, что подготовка теракта в Казанском соборе была одним из этапов. Опасаюсь, что в магазине был как раз такой пробный вариант, как будет все это работать дальше. Конечно, на этом все не остановится, к сожалению", — считает эксперт.

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек, сейчас в стационарах остаются шестеро.

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*Террористическая организация, запрещена в Узбекистане и России.

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